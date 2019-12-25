Премьер Украины подтвердил потерю контроля над Чернобыльской зоной

Денис Шмыгаль рассказал, что российские военные захватили территорию и АЭС.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подтвердил потерю Киевом контроля над Чернобыльской зоной и территорией АЭС. Соответствующей информацией чиновник поделился во время брифинга с журналистами. Мероприятие было организовано вечером 24 февраля. Чиновник уточнил, что по данным руководства участка отчуждения, никто не погиб и не пострадал.

К сожалению, должен отметить, что по состоянию на сейчас Чернобыльская зона, так называемая зона отчуждения, и все объекты Чернобыльской АЭС взяты под контроль российскими военными. Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины

Ранее представители Луганской народной республики рассказали прессе о том, что согласно проводимой Народной милицией разведке, военизированную технику Вооруженные силы Украины размещают внутри частных жилых дворов. Также силовики располагаются на лестничных пролетах в многоквартирных зданиях. Оттуда военнослужащие ведут огонь.

Зеленский согласился обсудить с Россией нейтральный статус Украины.

Фото и видео: YouTube / КабМін

