Премьер Сунак заявил, что Британия и Франция договорились обучать украинских морпехов

В Лондоне рассказали о важности поставок средств ПВО и дальнобойного вооружения Киеву.

Великобритания и Франция начнут совместное производство оружия и подготовку украинских морпехов. Соответствующее заявление в ходе совместной пресс-конференции с президентом Эмманюэлем Макроном сделал премьер Соединенного Королевства Риши Сунак. Чиновник пояснил, что речь идет о разработке дальнобойных видов и противовоздушной системы обороны. В Лондоне считают, что Киев должен одержать победу на поле боя.

Мы согласились обучать украинских морских пехотинцев. Риши Сунак, премьер-министр Британии

Премьер Британии отметил, что коллективный Запад с помощью военных поставок Вооруженным сипам Украины и обучения солдат ВСУ намерен помочь киевскому режиму провести контрнаступление для того, чтобы укрепить переговорные позиции в будущем.

В Минобороны Британии заявили о необходимости в замене военной техники.

Фото и видео: YouTube / Sky News