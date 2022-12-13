Премьер Сунак заявил, что Британия и Франция договорились обучать украинских морпехов

Великобритания и Франция начнут совместное производство оружия и подготовку украинских морпехов. Соответствующее заявление в ходе совместной пресс-конференции с президентом Эмманюэлем Макроном сделал премьер Соединенного Королевства Риши Сунак. Чиновник пояснил, что речь идет о разработке дальнобойных видов и противовоздушной системы обороны. В Лондоне считают, что Киев должен одержать победу на поле боя.
Мы согласились обучать украинских морских пехотинцев.
Риши Сунак, премьер-министр Британии
Премьер Британии отметил, что коллективный Запад с помощью военных поставок Вооруженным сипам Украины и обучения солдат ВСУ намерен помочь киевскому режиму провести контрнаступление для того, чтобы укрепить переговорные позиции в будущем.
В Минобороны Британии заявили о необходимости в замене военной техники.
Фото и видео: YouTube / Sky News
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