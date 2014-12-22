Премьер Словении Янша призвал ЕС предоставить Украине перспективу членства

Словения готова поддержать членство Украины в ЕС и усилить присутствие словенской армии в странах-восточных членах НАТО.

В Словении осуждают решение России признать независимость Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Как отметил премьер страны Янез Янша в своей публикации в Twitter, этот шаг является вопиющим нарушением международного права.

Янша назвал ДНР и ЛНР "сепаратистскими территориями Украины". Он подчеркнул, что Россия нарушает не только международное право, но и Будапештское и минские соглашения. Премьер Словении призвал ЕС предложить Украине перспективу полного членства.

Во вторник, 22 февраля, Янша проведет совещание с министром обороны Матеем Тонином и главой МИД Анже Логаром. Они обсудят текущую ситуацию на Украине. Словения готова поддержать членство Украины в ЕС и усилить присутствие словенской армии в странах-восточных членах НАТО.

Ранее мы сообщили, что Москва пока не планирует размещать военные базы в Донбассе.

Фото: Twitter / @MostafaMe4