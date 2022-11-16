Премьер Швеции призвал не спешить с выводами об инциденте на востоке Польши

Ульф Кристерссон рассказал о случае с двумя погибшими в Пшеводуве.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон призвал не спешить с выводами об инциденте с ракетой, произошедшей на востоке Польши. В ходе пресс-конференции с журналистами глава местного правительства заявил о том, что власти не будут делать спешные выводы о трагедии, в которой погибли два человека. Однако Ульф Кристерссон подверкнул значимость ситуации. Накануне вечером чиновник провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским. Он отметил коллеге, что пока то в Швеции не знают о том, что в действительности произошло.

Мы еще слишком мало знаем о том, что произошло. Все хотят знать, что произошло, прежде чем делать выводы. Ульф Кристерссон, премьер-министр Швеции

Напомним, что вечером 15 ноября в деревне Пшеводув Люблинского воеводства Польши, расположенном на государственной границе с Украиной, упала ракета. По словам президента республики Анджея Дуды, пока у чиновников нет никаких доказательств, указывающих на то, какая именно сторона выпустила эту ракету.

Президент Польши разошелся с МИД в определении принадлежности упавших ракет.

Фото и видео: YouTube / Regeringskansliet