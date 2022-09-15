Премьер Швеции признала поражение на выборах и решила уйти в отставку

Магдалена Андерссон уйдет с должности 15 сентября.

Действующая глава шведского правительства Магдалена Андерссон признала поражение на парламентских выборах, поэтому чиновница намерена подать в отставку днем 15 сентября. Соответствующее заявление премьер-министр страны сделала на пресс-конференции с журналистами. Она пояснила, что планирует возгласить Социал-демократическую рабочую партию, когда будет сформирован новый кабинет министров. Пока что она займется управлением переходного правительства.

Завтра я подам прошение об отставке с поста премьер-министра, и ответственность за продолжение процесса формирования правительства перейдет к спикеру и парламенту. Магдалена Андерссон, премьер-министр Швеции

Премьер добавила, что если лидеру Умеренной коалиционной партии Ульфу Кристерссону не удастся преодолеть разногласия в своем политическом блоке, то Андерссон готова помочь сформировать правительства. Чиновница добавила, что ее "дверь всегда открыта", а социал-демократы готовы к сотрудничеству со всеми, кто готов решать проблемы Швеции.

Швеция предложила отвязать цену на электроэнергию от рыночной цены на газ в ЕС.

Фото и видео: YouTube / Regeringskansliet