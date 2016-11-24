Премьер Польши заявил о шансах для Евросоюза из-за событий на Украине

Украинский кризис дает шанс изменить геополитическую географию европейского региона и расширить ЕС на географические границы европейского континента. Соответствующее заявление в рамках выступления перед участниками конгресса "Польша - большой проект" сделал местный премьер-министр Матеуш Моравецкий. Он добавил, что Варшава считает украинцев братским народом для Восточной части Европы, как и французов и испанцев.
Перед нами открылся исторический шанс – Украина получит суверенитет, свободу, Польша безопасность на своих границах, а Европа - столетия мира, без угрозы российского империализма.
Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши
Чиновник объяснил коллегам, что такой шанс появляется у общества раз в сотни лет, чтобы "восток переместить на восток" и сформировать новую, глобальную архитектуру по безопасности. Матеуш Моравецкий призвал начертить новую карту Европы, которая постоянно будет свободна от угрозы со стороны РФ.
В Варшаве заявили, что Евросоюз опасается заморозки конфликта на Украине.
Фото и видео: YouTube / TVP Info
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все