Премьер Польши заявил о намерении заниматься дерусификацией экономики Польши и ЕС

Матеуш Моравецкий рассказал о поддержке экономики в стране.

Премьер-министр Польши заявил о намерении заниматься дерусификацией национальных экономических систем Варшавы и Евросоюза. Также заявление Матеуш Моравецкий сделал на брифинге с журналистами. Чиновник рассчитывает на то, что эта задача в том числе означает и отказ региона и страны от поставок российской нефти, газа и угля. При этом в Польше признают, что эти цели могут "дорого стоить".

Мы будем заниматься дерусификацией польской и европейской экономики. Мы начинаем полную дерусификацию польской и европейской экономики.. Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши

Глава местного правительства представил прессе пакет мер по поддержке экономики Польши. Он уточнил, что система несет убытки из-за введения антироссийских санкций. В числе первоочередных задач Моравецкий назвал противодействие росту стоимости товаров и продуктов, хотя тенденция к росту цен имеет в стране "динамичность". В Варшаве заметили, что больше всего средств уходит у аграриев на удобрения. Финансирование будет выделено на развитие энергетической отрасли, включая инвестиции в компанию Gaz-System.

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Фото и видео: YouTube / Kancelaria Premiera