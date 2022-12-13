Премьер Польши заявил, что не будет первым передавать Киеву истребители

Матеуш Моравецкий рассказал о помощи Запада в вопросе передачи ВСУ боевой авиации.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о том, что Варшава не будет первой среди международных союзников передавать киевскому режиму свои истребители. Соответствующее заявление европейский чиновник сделал местным журналистам во время своего прибытия на специальное заседание саммита ЕС в Брюсселе. Он отметил готовность польского правительства передать такой вид военной помощи Киеву, но не в "первых рядах".

Наша позиция здесь однозначная. Мы можем действовать только и исключительно в рамках НАТО. Если будет принято такое решение, то мы не будем первыми, кто передаст истребители. Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши

Чиновник добавил, что Польша не отказывается передавать Украине истребители, но может сделать такую поставку только после тех западных стран, которые имеют больше современных самолетов на своем вооружении. Матеуш Моравецкий полагает, что следует говорить именно о такой последовательности. Он добавил, что у ВВС Польши сейчас недостаточно боевой авиации, поэтому национальная безопасность ставится на первое место. Варшава не хочет допустить ослабления своей страны.

Польша ждет согласования 10-го пакета санкций против РФ в течение двух недель.

Фото и видео: YouTube / Kancelaria Premiera