Премьер Польши заявил, что миграционный кризис может затянуться на годы

Матеуш Моравецкий сделал прогноз по конфликту с Белоруссией.

Премьер-министр Польши заявил, что миграционный кризис может затянуться на годы. Такое заявление Матеуш Моравецкий сделал во время выступления в нижней палате местного парламента. Чиновник ответил на вопросы депутатов о ситуации на приграничной территории с Белоруссией. Спикер подчеркнул, что был на границе лично 9 ноября, где ему показали тот контейнерный город, в котором в холодное время года будут проживать военные и силовики.

Мы готовимся к долгим месяцам, долгим кварталам, а может быть, к долгим годам борьбы с этой провокацией Лукашенко. Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши

Напомним, что 8 ноября многочисленная группа беженцев из стран Востока и Африки направилась к границе Белоруссии с Польшей. На линии пересечения остановились свыше двух тысяч беженцев, включая детей и женщин. Мигранты делали попытки пересечь границу.

Премьер Польши обвинил Россию в причастности к миграционному кризису.

Фото и видео: YouTube / Janusz Jaskółka