Матеуш Моравецкий объяснил, что правовое решение должны принимать страны ЕС самостоятельно.

Премьер Польши предложил создать палату Конституционных судов стран ЕС. Такое заявление глава правительства Варшавы сделал на пленарном заседании осенней сессии Европейского парламента. Законодательный орган в Брюсселе проводит дебаты по поводу верховенства права. По мнению иностранца, КС Европы должен формироваться из конституционных судов стран-участниц.

Можно создать палату Суда ЕС, состоящую из судей, определенных Конституционными судами стран–членов ЕС. Я сегодня представлю вам такое предложение. Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши

В Польше уверены, что окончательное правовое решение должно оставаться за странами, но при этом национальные конституционные суды должны иметь такую платформу для поиска общего знаменателя.

Маас назвал Лукашенко главой сети перевозчиков нелегальных мигрантов.

Фото: YouTube / Kancelaria Premiera