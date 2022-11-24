Премьер Польши поехал уговаривать Орбана принять в НАТО Финляндию и Швецию

Матеуш Моравецкий встретится с лидером Венгрии в Словакии.

Премьер-министр Польши поехал уговаривать президента Венгрии Виктора Орбана принять в НАТО Финляндию и Швецию. Соответствующее заявление Матеуш Моравецкий рассказал местным журналистам перед вылетом из Варшавы на территорию Словакии. Там будет проводиться очередной саммит Вышеградской группы, в которой принимают участие Польша, Чехия, Словакия и Венгрия.

Я буду разговаривать с премьером Виктором Орбаном о том, чтобы было согласие Венгрии. Надеюсь, это убеждение будет эффективным. Это важно для интересов Польши и Европы Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши

Напомним, что Финляндия и Швеция на фоне проведения российской специальной военной операции на Украине еще 18 мая передали генеральному секретарю НАТО свои заявки на вступление в Североатлантический военный альянс. На текущий момент эти документы не ратифицировали лишь две страны из 30 - Венгрия и Турция.

Премьер Польши Моравецкий назвал слишком высокой предлагаемую ЕС максимальную цену на газ.

Фото и видео: YouTube / TVP Info