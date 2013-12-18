Премьер Польши поддержал идею разместить ЗРК Patriot на Украине

Матеуш Моравецкий назвал границу Польши и Украины "одним пространством".

Премьер-министр Польши поддержал идею разместить на территории Украины зенитно-ракетный комплекс Patriot. Соответствующее заявление чиновник сделал перед местными журналистами, выступая перед отлетом в Словакию. Он считает, что немецкая техника должна появиться у киевского режима, а не в Варшаве. По словам главы местного правительства, недавно общественность могла убедиться в том, что "одно и тоже пространство" - восточная граница Польши и западная граница Украины.

Мы хотели бы, чтобы это пространство было защищено как можно лучше. Конечно, мы обсуждали, как лучше всего использовать немецкое предложение, чтобы защищать как можно большую часть этой территории. Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши

С подобной инициативой ранее выступили председатель правящей польской партии "Право и Справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский, а также вице-премьер и министр национальной обороны республики Мариуш Блащак. Ранее министр по обороне Германии Кристине Ламбрехт заявила СМИ о договоренности с польским коллегой о патрулировании польского воздушного пространства при помощи немецких истребителей Eurofighter, установке на территории страны ЗРК Patriot.

Премьер Польши поехал уговаривать Орбана принять в НАТО Финляндию и Швецию.

Фото и видео: YouTube / TVP Info