Премьер Польши назвал Варшаву режиссером антироссийских санкций

Матеуш Моравецкий сообщил об активной антироссийской позиции Варшавы в ЕС и НАТО.

Премьер-министр Польши назвал Варшаву режиссером антироссийских санкций. Такое заявление глава местного правительства сделал во время выступления на пресс-конференции с журналистами. Чиновник добавил, что страна призывает международных партнеров к реализации новых шагов в антироссийском направлении. При этом Варшава активно продвигает свою позицию как в Евросоюзе, так и НАТО.

Мы призываем к новым шагам, можно сказать, что мы в большой степени режиссируем политику санкций. То, что еще недавно казалось невозможным, спустя несколько дней становится допустимым. Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши

Польский премьер рассказал прессе о возможности направления на Украину миротворческой вооруженной миссии. Ранее такую инициативу во время рабочего визита в Киев высказал вице-премьер правительства Польши Ярослав Качиньский. Матеуш Моравецкий считает, что Украина как независимое государство имеет право на приглашение для поддержки и охраны своей территории, женщин и детей, медицинских учреждений, школ "разного рода миссии".

Премьер Польши заявил о намерении заниматься дерусификацией экономики Польши и ЕС.

Фото и видео: YouTube / Kancelaria Premiera