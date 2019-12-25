Премьер Польши: Европа стоит на пороге огромного энергетического кризиса

Матеуш Моравецкий рассказал об угрозах, стоящих перед ЕС, из-за роста цен на газ.

Премьер-министр Польши заявил, что Европа стоит на пороге огромного энергетического кризиса. Такое заявление Матеуш Моравецкий сделал во время выступления на дебатах в Европейском парламенте в Страсбурге. Делегаты ведут обсуждение по вопросу превосходства польской конституции над европейским законодательством и правом. По словам гостя из Варшавы, для региона уже через несколько недель может наступить очередное потрясение в плане энергетики.

Быстро растущие цены, спровоцированные, в частности, преднамеренными действиями российских фирм, уже сейчас ставят многие фирмы в Европе перед выбором - ограничивать производство или переводить траты на потребителей. Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши

Также негативным фактором для кризиса в вопросах энергетики представитель Варшавы счел разрешение на реализацию "Северного потока-2". Моравецкий спрогнозировал, что в скором времени многие европейские предприятия могут обанкротиться. При этом домохозяйства и семьи будут повергнуты в бедность. При этом число пострадавших будет исчисляться миллионами и десятками миллионов соответственно из-за неконтролируемых цен на газ в ЕС. Варшава призвала европейское сообщество помнить об эффекте домино, так как один кризис может повлечь за собой новые экономические и социальные потрясения.

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Фото и видео: YouTube / Janusz Jaskółka