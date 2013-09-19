Премьер Молдавии сообщила об успехах на переговорах с "Газпромом"

Страна заинтересована в долгосрочном контракте с компанией.

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица сообщила об успехах на переговорах с "Газпромом" по контракту на поставки газа. Об этом она рассказала на пресс-конференции.

Гаврилица отметила, что страна заинтересована в долгосрочном контракте с компанией. Однако, по ее словам, поставки топлива должны осуществляться по приемлемой для страны цен.

Переговоры идут. Регистрируется определенный прогресс. В то же время мы хотим иметь другие альтернативы на долгосрочную перспективу. Наталья Гаврилица, премьер-министр Молдавии

Также Гаврилица заявила, что республика не может позволить себе закупать газ по рыночным ценам.

Ранее президент Молдавии попросила Евросоюз помочь в газовом кризисе.

Видео: European Comission