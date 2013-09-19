Премьер Молдавии сообщила об успехах на переговорах с "Газпромом"

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица сообщила об успехах на переговорах с "Газпромом" по контракту на поставки газа. Об этом она рассказала на пресс-конференции.
Гаврилица отметила, что страна заинтересована в долгосрочном контракте с компанией. Однако, по ее словам, поставки топлива должны осуществляться по приемлемой для страны цен.
Переговоры идут. Регистрируется определенный прогресс. В то же время мы хотим иметь другие альтернативы на долгосрочную перспективу.
Наталья Гаврилица, премьер-министр Молдавии
Также Гаврилица заявила, что республика не может позволить себе закупать газ по рыночным ценам.
Ранее президент Молдавии попросила Евросоюз помочь в газовом кризисе.
Видео: European Comission
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