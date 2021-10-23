Премьер Молдавии пообещала продолжить переговоры с Россией по газу

Кишинев не хочет обсуждать историческую задолженность по газу.

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица оценила переговоры с Россией по газу. Об этом она рассказала в эфире телеканала Moldova 1.

По словам Гаврилицы, переговоры о продлении контракта на поставку газа продолжатся "в экономической плоскости". Ранее в Молдавии объявили режим ЧП на 30 дней из-за энергокризиса.

Историческая задолженность - это очень большой долг, который мы не признаем, мы не считаем, что он должен быть частью переговоров по газовому контракту. Наталья Гаврилица, премьер-министр Молдавии

Отметим, что речь идет о газовом долге Молдавии в объеме около 700 млн долларов. Гаврилица считает, что эта тема должна обсуждаться в другом контексте.

Ранее Тимошенко назвала обманом заявления о прекращении импорта российского газа.

Видео: YouTube / Teleradio Moldova