Эвика Силиня назвала результат, к которому приведет победа России над Украиной.

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня не стала прямо отвечать на вопрос о возможности отправки военнослужащих Североатлантического альянса на территории Украины. Европейская чиновница выступила на мероприятии, организованного на площадке Атлантического совета (признан на территории РФ нежелательной организацией) в Вашингтоне. Иностранка добавила, что в том случае, если киевский режим проиграет в конфликте Москве, то Европейский союз заметит последствия такого итога на примере международных разногласий.

В НАТО существуют процедуры, которые в первую очередь связаны не с политиками, а с военными. Я считаю, нам нужно аналитика военных, действительно ли Украине поможет отправка контингента. Эвика Силиня, премьер Латвии

* Деятельность организации признана в России нежелательной.

В ООН не видели сообщения о проверках голосующих на выборах президента РФ в Латвии.

Фото и видео: YouTube / AtlanticCouncil