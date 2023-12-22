Эвика Силиня призвала Запад обезопасить регион от ресурсов России.

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила о том, что страны Прибалтики стремятся к тому, чтобы между ними и Россией опустился железный занавес. С таким утверждением европейская чиновница выступила на мероприятии Атлантического совета (признан на территории РФ нежелательной организацией) в Вашингтоне. Гостья мероприятия отметила, что в первую очередь важно достичь экономической и энергетической независимости региона. Однако добиться такой цели довольно. Эвика Силиня отметила, что Прибалтика находится в процессе, который потребует значительное количество времени.

Мы понимаем, что в будущем возникнет железный занавес между прибалтийскими государствами и Россией и Белоруссией. Эвика Силиня, премьер Латвии

Ранее в российском министерстве по иностранным делам неоднократно упоминали деградацию двусторонних отношений по вине прибалтийских политиков, негативно настроенных по отношению к Москве. В частности, речь идет о демонтаже памятников советским солдатам-освободителям, политический курс на выдворение жителей постсоветских республик по языковому признаку.

* Деятельность организации признана в России нежелательной.

Премьер Латвии прокомментировала возможность отправки войск НАТО на Украину.

Фото и видео: YouTube / AtlanticCouncil