Премьер Италии высказался за освобождение портов Украины для вывоза зерна

Марио Драги призвал РФ и Украину разблокировать возможность кораблей вести зерно.

Премьер-министр Италии высказался за освобождение портов Украины для вывоза зерна. Соответствующее заявление сделал глава правительства, выступая на брифинге с журналистами, созванном в американской столице после встречи с лидером Белого дома Джо Байденом. Иностранец призвал Киев и Москву договориться друг с другом по освобождению и разблокировке портов во избежания продовольственного кризиса в мире.

Существует опасность гуманитарного кризиса, вызванного нехваткой продовольствия… Из Украины экспорт зерна заблокирован, потому что порты заблокированы российскими кораблями. Марио Драги, премьер-министр Италии

Премьер Италии напомнил о том, что ранее министр иностранных дел Сергей Лавров сказал, что морские суда блокируются, так как украинские порты заминированы. По мнению Драги, если мины есть, то их надо убрать, после чего российская сторона сможет пропускать корабли с зерном.

Премьер Италии не предвидит значительного экономического спада в этом году.

Фото и видео: YouTube / Palazzo Chigi