  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Премьер Италии: платежи за газ будут осуществляться в евро и долларах
Сегодня, 14:40
75
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

Премьер Италии: платежи за газ будут осуществляться в евро и долларах

0 0

Марио Драги заявил, что общался по данному поводу с Владимиром Путиным.

Премьер-министр Италии утверждает, что платежи за российский газ будут осуществляться в евро и долларах. Такое заявление на пресс-конференции, сделанной для Ассоциации иностранных журналистов, сделал глава местного правительства Марио Драги. Чиновник заметил, что лидер РФ в телефонном разговоре с ним упомянул о продолжении действия энергетических контрактов в указанных там валютах.

Я передам слова президента Путина. Контракты продолжают действовать, европейские компании продолжат платить в евро или долларах.

Марио Драги, премьер-министр РФ

Драги объяснил зарубежным СМИ, что получил от Владимира Путина продолжительное разъяснение о том, как сохранять платежи в евро для европейских компаний с учетом намерения властей РФ по переходу в расчетах на рубли. Дарги заметил, что между итальянской и российской стороной будут произведены связи между техническими работниками, чтобы все поняли "как оно будет действовать".

Драги просил Путина встретиться с Зеленским.

Фото и видео:
 

Теги: газ, италия, марио драги, рубль, телефонный разговор
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии