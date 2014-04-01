Премьер Италии: платежи за газ будут осуществляться в евро и долларах

Марио Драги заявил, что общался по данному поводу с Владимиром Путиным.

Премьер-министр Италии утверждает, что платежи за российский газ будут осуществляться в евро и долларах. Такое заявление на пресс-конференции, сделанной для Ассоциации иностранных журналистов, сделал глава местного правительства Марио Драги. Чиновник заметил, что лидер РФ в телефонном разговоре с ним упомянул о продолжении действия энергетических контрактов в указанных там валютах.

Я передам слова президента Путина. Контракты продолжают действовать, европейские компании продолжат платить в евро или долларах. Марио Драги, премьер-министр РФ

Драги объяснил зарубежным СМИ, что получил от Владимира Путина продолжительное разъяснение о том, как сохранять платежи в евро для европейских компаний с учетом намерения властей РФ по переходу в расчетах на рубли. Дарги заметил, что между итальянской и российской стороной будут произведены связи между техническими работниками, чтобы все поняли "как оно будет действовать".

Драги просил Путина встретиться с Зеленским.

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