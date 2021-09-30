Премьер Италии не считает вероятным возвращение ЕС к строгим ограничениям дефицита бюджета

Марио Драги считает, что обсуждение вопроса будет вестись весь 2022 год.

Премьер-министр Италии не считает вероятным возвращение Евросоюза к строгим ограничениям дефицита национальных бюджетов. Такое заявление на пресс-конференции перед журналистами сделал Марио Драги. При этом чиновник заметил, что на данный момент рано делать какие-либо прогнозы, а дискуссия по вопросу может продлиться весь следующий год.

Возвращение к тем же правилам прошлого мне кажется нереалистичным, во всяком случае при имеющихся финансовых структурах. В ближайшие месяцы ЕК предложит, как можно прийти к согласию. Марио Драги, премьер-министр Италии

Напомним, что 20 марта прошлого года в связи с тяжелыми последствиями пандемии Еврокомиссия смягчила ограничения по бюджетным расходам для стран ЕС. Ранее предел определялся 3% от ВВП при государственном долге в 60%. До пандемии Рим и ЕС имели разногласия по оценке приемлемых значений бюджетного дефицита.

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Фото и видео: Youtube/Palazzo Chigi