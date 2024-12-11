Педро Санчес напомнил о времени, когда страна находилась под диктатурой.

Европейский политик Педро Санчес выразил обеспокоенность ростом ультраправых движений в европейском регионе, а также назвал фашизм третьей политической силой на континенте. Соответствующее заявление испанский премьер-министр сделал на мероприятии, организованном в мадридском музее "Рейна София". Событие было посвящено 50-летию смерти местного диктатора Франсиско Франко. Высокопоставленный гость указал на то, что страна прошла долгий путь к демократии, поэтому текущая обстановка требует усиленной защиты прав и свобод граждан.

Фашизм, который, как мы думали, остался позади, теперь является третьей политической силой в Европе. Если история чему-то и учит нас, так это тому, что свободу можно потерять. Педро Санчес, премьер-министр Испании

Санчес: Испания официально признает Палестину.

Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории РФ социальная сеть, которая признана террористической и экстремистской) / Pedro Sánchez Pérez-Castejón