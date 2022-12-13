Премьер Индии заявил, что вопрос Украины нужно решать путем переговоров

Нарендра Моди напомнил о важности реформировать СБ ООН.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил о том, что украинский вопрос нужно решать путем мирных переговоров, дипломатии и диалога. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе совместной пресс-конференции с немецким канцлером Олафом Шольцем. По мнению властей Нью-Дели, требуются реформы в многосторонних институтах для того, чтобы они как можно лучше отражать глобальные реалии современности. В частности, об этом говорит участие Индии в рамках формата G4 и усовершенствования Совета Безопасности при Всемирной организации. Нарендра Моди уверен, что последствия пандемии коронавирусной инфекции и конфликта на Украине чувствуются по всей планете. особенно негативное воздействие они оказали на развивающиеся страны мира.

Эти проблемы можно решить только совместными усилиями. Мы также подчеркиваем это во время председательства Индии в G20. С самого начала событий на Украине Индия настаивала на разрешении этого спора путем диалога и дипломатии. Нарендра Моди, премьер-министр Индии

Напомним, что Германия и Индия наряду с Бразилией и Японией входят в "группу четырех". Речь идет о странах, масштабы развития которых сопоставимы с постоянными членами СБ ООН. Эти государства требуют постоянного членства в этой международной организации.

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Фото и видео: YouTube / Firstpost