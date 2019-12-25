Премьер Грузии отказался уходить в отставку после неполучения статуса кандидата в ЕС

Ираклий Гарибашвили призвал коллег реализовывать реформы в стране.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что не планирует уходить с занимаемой должности в отставку из-за отказа Евросоюза предоставлять республике статус кандидата в члены регионального сообщества. Такой информацией чиновник поделился с местными журналистами в рамках правительственного брифинга. Руководитель кабинета министров отметил, что он с коллегами собирается предпринять все необходимые условия, которые Тбилиси выдвинул Брюссель.

Я не собираюсь уходить в отставку. Это полный абсурд. Наоборот, это наша ответственность, и мы выполним все условия. Ираклий Гарибашвили, премьер-министр Грузии

Премьер Грузии полагает, что республиканское правительство полностью мобилизовано для проведения реформирования в стране.Это необходимо для того, чтобы в ближайшие сроки обеспечить статус кандидата на вступление в ЕС. Не исключается, что переговоры о членстве в организацию могут длиться более десяти лет.

Гарибашвили назвал Саакашвили самой большой проблемой Грузии.

Фото и видео: YouTube / ტელეკომპანია კავკასია • TV Kavkasia