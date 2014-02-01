Премьер Греции заявил, что Франции грозит полный паралич власти

Кириакос Мицотакис считает Макрона сильным политиком, но француза ждут трудности.

Премьер-министр Греции заявил, что Франции грозит полный паралич власти. Соответствующей информацией Кириакос Мицотакис поделился в рамках интервью для местного портала Capital.gr. Таким образом политик прокомментировал тот факт, что партия Эмманюэля Макрона не смогла получить большинство в парламенте. По мнению гостя передачи, для Парижа это будет означать то, что через законодательный орган будет сложно проводить законопроекты.

Посмотрите, что сегодня происходит во Франции. Франции грозит полный паралич. Хотя президент Макрон и победил на выборах, ему будет очень трудно выполнять свою законодательную работу без явного большинства в парламенте. Кириакос Мицотакис, премьер-министр Греции

Кириакос Мицотакис подчеркнул, что считает французского лидера сильным политиком в вопросе иностранных дел и обороны. Однако по программе внутренних реформ президенту пришлось столкнуться в трудностями, связанными с поисками союзников.

Напомним, что во Франции 19 июня прошел второй тур выборов в Национальное собрание страны. Партия Эмманюэля Макрона "Возрождение" даже в составе коалиции с тремя другими политическими партиями не смогла сохранить абсолютное большинство в нижней палате.

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Фото и видео: Capital.gr