Премьер Греции заявил, что Франции грозит полный паралич власти

Премьер-министр Греции заявил, что Франции грозит полный паралич власти. Соответствующей информацией Кириакос Мицотакис поделился в рамках интервью для местного портала Capital.gr. Таким образом политик прокомментировал тот факт, что партия Эмманюэля Макрона не смогла получить большинство в парламенте. По мнению гостя передачи, для Парижа это будет означать то, что через законодательный орган будет сложно проводить законопроекты.
Посмотрите, что сегодня происходит во Франции. Франции грозит полный паралич. Хотя президент Макрон и победил на выборах, ему будет очень трудно выполнять свою законодательную работу без явного большинства в парламенте.
Кириакос Мицотакис, премьер-министр Греции
Кириакос Мицотакис подчеркнул, что считает французского лидера сильным политиком в вопросе иностранных дел и обороны. Однако по программе внутренних реформ президенту пришлось столкнуться в трудностями, связанными с поисками союзников.
Напомним, что во Франции 19 июня прошел второй тур выборов в Национальное собрание страны. Партия Эмманюэля Макрона "Возрождение" даже в составе коалиции с тремя другими политическими партиями не смогла сохранить абсолютное большинство в нижней палате.
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Фото и видео: Capital.gr
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