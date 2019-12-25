Премьер Греции: военная помощь Афин Киеву будет скромной

Кириакос Мицотакис рассказал, что помогая Украине, Афины перевооружают собственные Вооруженные силы.

Премьер-министр Греции рассказал о том, что военная помощь Афин Киеву будет скромной. Соответствующее заявление глава местного правительства сделал в эфире телеканала ERT. Страна планирует послать украинской стороне от 20 до 30 бронированных боевых машин в том случае, если взамен техники получит от Германии более современные образцы.

Когда вопрос обсуждался на уровне генеральных штабов, предложение было единодушным. Мы и помогаем Украине, и в то же время в ограниченных масштабах мы укрепляем наши ВС. Кириакос Мицотакис, премьер-министр Греции

Эксперт также прокомментировал ситуацию с поставками бронетехники Украине. По мнению Кириакоса Мицотакиса, речь идет об очень малом количестве БМП, отправляемых Киеву Афинами.

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Фото и видео: YouTube / Ο Πρωθυπουργός