Премьер Франции изложила план сокращения потребления энергии на 10% за два года

Элизабет Борн обвинила Россию в энергетическом шантаже.

Премьер-министр Франции Элизабет Борн изложила общественности правительственный план сокращения потребления электроэнергии на 10% за следующие два года. Чиновница напомнила о том, что власти намерены сократить общее потребление в данной энергетической сфере, что позволит обойтись стране в грядущий зимний период без отключений. Премьер дала обещаний в том, что кабинет министров будет на еженедельной основе публиковать сведения о потреблении также и газа на территории государства.

Наша цель - снизить на 10% наше энергопотребление в ближайшие два года. Элизабет Борн, премьер-министр Франции

Элизабет Борн уверена в том, что французский план сработает лишь в случае вовлечения каждого жителя страны в процесс экономии энергоресурсов. Она также призвала европейских коллег оказать солидарность в этом процессе. В очередной раз чиновница сочла, что к кризису регион привели действия России, которые сказались на росте цен. Премьер страны уточнила, что Париж постарается сочетать поддержку киевского режима со стремлением пережить холодные месяцы "настолько хорошо, насколько возможно".

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Фото и видео: YouTube / BFMTV