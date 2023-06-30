Премьер Эстонии считает, Евросоюзу требуется единый подход в отношениях с Китаем

Кая Каллас оценила контакты ЕС с Пекином.

Эстонский премьер-министр Кая Каллас считает необходимостью разработку и принятие странами Евросоюза единого подхода в отношении Китая с учетом аспектов по безопасности. Такие сведения европейская чиновница предоставила СМИ в рамках своего прибытия на второй день саммита Евросоюза.

Нам известна решительная позиция наших трансатлантических партнеров по данному вопросу, но мы должны договориться о собственном едином подходе в отношении Китая... Кая Каллас, премьер-министр Эстонии

Чиновница подчеркнула прессе в Брюсселе о том, что лично является сторонницей либеральной экономики. При этом с учетом текущей обстановки в сфере мировой безопасности странам Евросоюза важно помнить, что все государства могут вредить региону, поэтому важно "держаться друзей". Кая Каллас полагает, что Китай все больше становится системным конкурентом для ЕС.

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Фото и видео: YouTube / European Commission