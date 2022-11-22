Премьер Эстонии обеспокоена заявлениями Венгрии об антироссийских санкциях

Кая Каллас оценила поддержку России рядом стран Западных Балкан.

Глава эстонского правительства Кая Каллас обеспокоена официальными заявлениями властей Венгрии о том, что инфляция в Европе и высокие цены на энергетические носители вызваны антироссийским западным санкционным давлением. Соответствующее заявление чиновница сделала в ходе своего выступления в местном парламенте.

Будапешт проводит рекламные кампании, из которых следует, будто вся эта инфляция, цены вызваны антироссийскими санкциями. Нет, это не вызвано санкциями, это вызвано войной. Кая Каллас, премьер-министр Венгрии

При этом премьер Эстонии подтвердила, что власти Венгрии все-таки поддерживают общеевропейские ограничения против Москвы и соглашаются с ними. Однако проблемой в Таллине считают тот факт, что некоторые страны Западных Балкан имеют очень тесные связи с Россией.

Кая Каллас: угрозы безопасности Эстонии из-за падения ракеты в Польше нет.

Фото и видео: YouTube / Riigikogu