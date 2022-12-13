Премьер Британии сообщил, что по теме поставок истребителей Киеву ничего нельзя исключать

Риши Сунак рассказал о подготовке пилотов ВСУ на базе Соединенного королевства.

Британский премьер-министр Риши Сунак рассказал о том, что для Лондона ничего не исключено в вопросе поставок военной помощи на Украину, в том числе и западные истребители. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским. Глава правительства Соединенного королевства признал, что боевая авиация является предметом обсуждений и вчера, и сегодня. В качестве существующих сложностей эксперт указал на тот момент, что для применения самолетов требуется серьезная подготовка летчиков. Речь идет примерно о трех годах- пяти лет тренировок.

Будем тренировать украинских летчиков по стандартам НАТО, потому что первый шаг в поставках продвинутых самолетов - подготовить пилотов и персонал, которые могут их использовать. Этот процесс занимает определенное время. Мы начинаем это процесс сегодня. Риши Сунак, премьер-министр Британии

Еще одним вопросом, требующим правительственного решения, прежде, чем идти на поставки Украине истребительной авиации, Риши Сунак из Соединенного Королевства назвал обязательства Великобритании перед другими странами по теме передачи техники.

Сунак объявил, что британские танки Challenger 2 прибудут на Украину в марте.

Фото и видео: YouTube / The Telegraph