Премьер Британии намерен обсудить на саммите G7 гарантии безопасности Украине

Риши Сунак рассказал о долгосрочной поддкржке Киева.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак намерен обсудить на саммите "Большой семерки" (G7), организованного на территории японского города Хиросима, долгосрочные гарантии безопасности для украинских властей. Соответствующее заявление иностранный гость сделал в эфире телеканала Sky News. Британец добавил, что рассчитывает на то, что Россия захочет вывести свои войска с территории регионального конфликта. По мнению представителя Лондона, поддержка коллективным Западом ВСУ и киевского режима имеет долгосрочный характер.

Я хочу, чтобы одной из тем дискуссий, которые у меня будут и которые я уже вел с моими коллегами лидерами, были долгосрочные соглашения по безопасности для Украины, чтобы не допустить будущих агрессивных действий со стороны России... Риши Сунак, премьер-министр Великобритании

Великобритания запретит импорт российских алмазов и металлов.

Фото и видео: YouTube / Sky News