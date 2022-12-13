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Премьер Британии намерен обсудить на саммите G7 гарантии безопасности Украине

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Риши Сунак рассказал о долгосрочной поддкржке Киева.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак намерен обсудить на саммите "Большой семерки" (G7), организованного на территории японского города Хиросима, долгосрочные гарантии безопасности для украинских властей. Соответствующее заявление иностранный гость сделал в эфире телеканала Sky News. Британец добавил, что рассчитывает на то, что Россия захочет вывести свои войска с территории регионального конфликта. По мнению представителя Лондона, поддержка коллективным Западом ВСУ и киевского режима имеет долгосрочный характер.

Я хочу, чтобы одной из тем дискуссий, которые у меня будут и которые я уже вел с моими коллегами лидерами, были долгосрочные соглашения по безопасности для Украины, чтобы не допустить будущих агрессивных действий со стороны России...

Риши Сунак, премьер-министр Великобритании

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Фото и видео: YouTube /  Sky News

Теги: великобритания, военная помощь, всу, запад, риши сунак, саммит g7
Категории: Лента новостей, Тема дня,

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