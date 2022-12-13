Премьер Британии намерен обсудить на саммите G7 гарантии безопасности Украине

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак намерен обсудить на саммите "Большой семерки" (G7), организованного на территории японского города Хиросима, долгосрочные гарантии безопасности для украинских властей. Соответствующее заявление иностранный гость сделал в эфире телеканала Sky News. Британец добавил, что рассчитывает на то, что Россия захочет вывести свои войска с территории регионального конфликта. По мнению представителя Лондона, поддержка коллективным Западом ВСУ и киевского режима имеет долгосрочный характер.
Я хочу, чтобы одной из тем дискуссий, которые у меня будут и которые я уже вел с моими коллегами лидерами, были долгосрочные соглашения по безопасности для Украины, чтобы не допустить будущих агрессивных действий со стороны России...
Риши Сунак, премьер-министр Великобритании
Великобритания запретит импорт российских алмазов и металлов.
Фото и видео: YouTube / Sky News
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