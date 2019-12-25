Прекращено производство iPhone 12 mini

Линейка была выпущена в октябре прошлого года.

Apple прекратила производство 5,4-дюймового iPhone 12 mini из-за низкого спроса. Об этом сообщили в компании TrendForce.

Отмечается, что часть смартфонов, которые остались на складе, будет распродаваться. После этого выпуск модели будет прекращен.

Напомним, что линейку iPhone 12 выпустили в октябре прошлого года. По сравнению с предшественниками, там было мало изменений. Главная особенность – компактный размер экрана.

Ранее мы писали, что Apple представила новую версию своей операционной системы для смартфонов iOS 15. Например, в приложении FaceTime был усовершенствован звук.

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