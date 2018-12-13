В рейтинге лидирует продавец-кассир.

Названы самые востребованные профессии в России. Среди них продавец-кассир и повар. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВНИИ труда Министерства труда и социальной защиты.

Профессию продавца-кассира назвали 980 респондентов, а повара — 862. В тройке лидеров также оказался педагог по профессиональному обучению (557 упоминаний). Далее следует юрист (488) и специалист по социальной работе (483).

В опросе приняли участие 26,9 тысяч организаций. Рейтинг профессий составлялся на основе частоты упоминаний тех или иных сфер деятельности.

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