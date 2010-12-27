Представители Ленобласти примут участие в международном форуме "Российская энергетическая неделя"

В деловой программе форума заявлены более 50 мероприятий.

Со 2 по 5 октября 2019 года в Москве состоится Международный форум "Российская энергетическая неделя".

Цель Форума – демонстрация перспектив российского топливно‑энергетического комплекса и реализация потенциала международного сотрудничества в сфере энергетики. Форум станет площадкой для обсуждения основных вызовов, с которыми сталкивается энергетический сектор экономики, и актуальных проблем развития нефтяной и газовой отраслей, электроэнергетики, энергосбережения и повышения энергоэффективности. В деловой программе форума заявлены более 50 мероприятий. В совещаниях и заседаниях круглых столов РЭН-2019 примут участие руководители и специалисты комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области и ГКУ ЛО "Центр энергосбережения и повышения энергоэффективности Ленинградской области".



Организаторы РЭН-2019 оказывают поддержку Всероссийскому фестивалю энергосбережения и энергетики #ВместеЯрче. В рамках форума состоится главное молодежное событие ТЭК России - Молодежный день #ВместеЯрче. Молодежный день объединит более 3000 молодых специалистов, студентов и школьников, которые соберутся для обмена опытом и идеями, а также для подведения итогов своей проектной деятельности в 2019 и формирования молодежной повестки ТЭК на 2020 год.



Также на площадке Форума пройдет федеральный этап Пятого Всероссийского конкурса средств массовой информации, пресс-служб компаний ТЭК и региональных администраций "МедиаТЭК".

Источник: пресс-служба ЛО