Представители APSG отвергли обвинения в мошенническом получении данных СНИЛС

Компания APSG ответила на претензии интернет-расследователей, которые обвинили организацию в незаконном получении данных СНИЛС от граждан.

Российская компания APSG заявила, что не занимается нелегальной "охотой за СНИЛС" петербуржцев. Ранее представителей Active Promotion of Services обвинили в активности, напоминающей мошенничество. Группа пользователей сайта Pikabu установила связь между этой организацией и группой подозрительных молодых людей, которые ходят по многоквартирным домам, и просят у людей сообщить их данные СНИЛС. По версии экспертов и журналистов, такая схема может применяться для тайного переведения клиентов из одного пенсионного фонда в другой НПФ.

Тогда мы писали, что в Петербурге мошенники ходят по квартирам и выманивают у людей номера СНИЛС. А пользователи Сети нашли фотографии "мошенников" в группе компании ASPG в социальной сети "ВКонтакте", а в друзьях у самих "охотников за СНИЛС" - руководителей этой организации.

Канал Piter.TV связался с руководителем APSG Игорем Краснобаевым. Он подтвердил, что его компания сотрудничает с НПФ, но отверг обвинения в мошеннических методах сбора информации у граждан. Он напомнил, что НПФ, в лице своего агента, может применять поквартирный обход в агитационных или рекламных целях, как один из элементов работы с населением.

На фото: Игорь Краснобаев в друзьях у "охотницы за СНИЛС" из расследования

APSG - пенсионный брокер , у нас заключены субагентские договора с организациями которые осуществляют деятельность по привлечению клиентов. По сути Агенты ведут агитационную деятельность, привлекая клиентов в один из НПФ. Мы сотрудничаем или сотрудничали с несколькими пенсионными фондами сейчас и в разное время : НПФ ГАЗФОНД , НПФ СОГЛАСИЕ, НПФ ВТБ , НПФ СТАЛЬФОНД. В задачи агента входит рассказать преимущества одного из фондов, ознакомить человека с договором об обязательном пенсионном страховании. И если человек готов не раздумывая подписать договор, то он предоставляет агенту паспортные данные и номер снилс. Далее г-н должен обратиться в ПФР по месту жительства или в ближайший МФЦ для подачи заявления о смене страховщика. Игорь Краснобаев, компания APSG

От прямого ответа на вопрос о том, могли ли их сотрудники нарушить инструкцию, и запросить СНИЛС у людей, не готовых "подписать договор не раздумывая", Игорь Краснобаев не ответил. Он же не подтвердил факт сотрудничества с Антоном Соляник и Ксенией Б., ставших героями интернет-расследования. При этом Ксения Б. есть в друзьях у самого Игоря Краснобаева. Более того, еще сутки назад местом работы на странице Ксении значилось APSG..

"Сотрудниками данные г-не не являются. Максимум , что могу узнать у наших партнеров , есть у них данные "сотрудники". И могу предположить , что данные сотрудники оформлены по субагентскому договору. Но могу сразу уверить , что компании АПФ у нас нет в партнерах или в агентах. Что касается того , что Ксения в друзьях. Как и сказал мы пенсионный брокер , так же проводим обучения и мастер классы для своих партнеров и агентов. Возможно когда человек был на одном из обучений.

Впрочем, при просьбе оценить поведение Ксении Б. из поста на Пикабу, где девушка требует у граждан предоставить данные СНИЛС без каких-либо объяснений, Игорь Краснобаев позволил себе критику. "Непрофессионально со стороны агента. Фонд такие речевки не использует . Я бы порекомендовал обратиться в НПФ от чьего лица действует агент. И думаю с таким агентом бы разорвали бы какие либо отношения", - сказал спикер. При этом он все-таки отказался назвать действия девушки мошенничеством и противоправным деянием.

Уже завтра канал Piter.TV опубликует комментарии правоохранителей, юристов и представителей ПФР на эту тему. Мы просим всех читателей сообщать нам о подобных случаях "охоты на СНИЛС" в их домах и жилых районах.