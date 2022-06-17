Представитель Зеленского заявила о намерении вернуть Крым военным путем

Тамила Ташева рассказала, что первыми на полуостров попадут военные.

Представитель украинского президента Владимира Зеленского заявила о намерении вернуть Крым военным путем. Соответствующее заявление Тамила Ташева сделала в эфире местного телеканала "Украина-24". По данным чиновницы, методы киевского режима после 24 февраля 2022 года изменились, поэтому власти планируют добиваться контроля над территорией полуострова силовым способом.

Вопрос Крыма после 24 февраля, подходы к возвращению территории изменились. Мы понимаем, что, в любом случае, мы сейчас рассчитываем в первую очередь на наши вооруженные силы Украины. Тамила Ташева, украинская чиновница

Напомним, что с марта 2021 года ключевым инструментом стратегии Украины по "деоккупации Крыма" назывался переговорный процесс.Однако выявленные российскими военнослужащими в ходе начатой в феврале 2022 года специальной операции документы говорят о том, что Киев готовил агрессию в отношении Крыма и Донбасса. Тамила Ташева уточнила, что при реализации любых планов возвращения региона первыми в него будут заходить украинские военные.

Голограмма Зеленского пообещала "победить империю".

Фото и видео: YouTube / Украина 24