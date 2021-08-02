Предсказания, часть 1. Наблюдения историка Андрея Буровского о коронавирусе

Историк, философ Андрей Михайлович Буровский записал серию видео после своего выздоровления от коронавируса. Площадка для высказывания – персональный канал интернет-телевидения Piter.tv.

Здравствуйте, в эфире в очередной раз ковидный Буровский. Но в этой серии высказываний, я, наверное, в последний раз. Возможно, мне придется, в связи с полемикой, которая похоже уже возникает, еще вернуться к теме, и конечно же, буду говорить о великой медицине Сосновоборска – стоит, честное слово! Мрачная тема, но нужно. Пока я обещал выступить в роли предсказателя и сказал, что предсказания – дело особое.

Дело в том, что все наши теоретики – российские теоретики – например, Павленко Владимир, они предвидят, что осенью начнется массовая депортация непривитых людей, то есть, их, бедняжек, будут хватать, увозить куда-то, и разумеется, умерщвлять: там будут условия близкие к конкреционному лагерю. Меня всегда поражает, как много знают приблудные люди о планах своих правительств – просто поразительно! Все то, они знают! И цели тайного правительства мирового, и планы правительств наших, вот, реально существующих. Откуда? Не могу объяснить. Наверное, это мистическая такая, сущность, понимаете, сказывается. На них - на темечко падает информация из ноосферы или какой-то другой загадочной сферы, о которой, тупые люди, вроде меня, ничего не знают. А, доктор Кемерон, и наши теоретики московские, считают, что осенью начнется массовая смертность вакцинированных. Причина понятная, вакцинация – это способ людей прочипировать и сделать угодными мировому правительству, одновременно вступая с собой в противоречие, антиковидники, вирусоборцы, не знаю, как назвать, антипрививочники – они орут, что это будут прививки явно смертоносные, люди начнут умирать от них, от последствий прививок, от вакцинации. Осенью, начнется, соответственно, массовый мор. Я позволю себе, тоже сделать предсказание, думаю, что на протяжении лета будет мор нарастать, если придет, (слово: "если" - полезная штука), если придет, и правда, индийский штамп, то осенью нас ожидают еще большие неприятности. Если появится новый штамп того же ковида, то осенью нас ожидает реально крупный мор, но мор будет гораздо больше, намного выше у непривитых. В процентном отношении люди с вакциной или люди, переболевшие этой гадостью, будут умирать намного реже. Вирусоборцы антиковидники, антипривочники – они подтасовывают факты, врут на каждом шагу. Один из способов вранья – они говорят, что в Британии возросло число умерших, получивших вакцину. Вот, ведь! Надо же так врать!

Потому что в Британии разделили вакцинацию массовую на две части, сначала получили эти вакцины люди хронически больные, люди, старше пятидесяти лет или те, кто имеет предрасположенность к заболеваниям – то есть, те, кого надо, в первую очередь, спасать – это, кстати, к вопросу о гуманизме общества, вот, реальном гуманизме, а не из пальца высосанном, а вот, реальном. Правительство Великобритании, при всех чудовищных ошибках, которые оно сделано, при всем паскудстве, которое обрушилось на Британию год назад – это было паскудство, это было намного тяжелее, чем в России – при всем, том, принимает решение, в интересах этих больных людей. Следующая вакцинация будет уже повальная для людей помоложе и поздоровее. И вот сейчас, наши замечательные антипрививочники сравнивают смирность людей в этих группах риска, и в группах потенциально здоровых людей. И говорят, вот смотрите! Их укололи, а они все равно умирают. Господа, врать то нужно, умеючи. Уж, если врете, хоты соблюдайте видимость приличия. Это нехорошо, неправильно. Меня почему-то мама учила, что врать стыдно взрослому дяденьке. Так вот, смертность осенью будет выше, чем сейчас – это мое предсказание. Но при этом в аналогичных группах – возрастных группах; группах, страдающих одними и теми же заболеваниями, будет намного меньше смирность, чем среди не получивших прививки. И еще одно предсказание: если в стране процент привитых достигнет 70% и выше – пандемия в этой стране остановится, в нее слому проникать только новые штампы, а которые уже были – проникать в нее уже не смогут. Вот, все, что могу предсказать. Еще одно, очень интересное – не принципиальное, но интересное наблюдение: есть исследование о том, что прививка от обычной кори, которые детишкам делали 15-20 лет назад – начали делать, почему-то странным образом, привели к чипированию и превратили людей в роботов удивительным образом, и вызвали массовую смертность от кори. И многие из тех дурачков, которые орут про вред прививок, получили прививку от кори, кстати, говоря, кто помоложе.