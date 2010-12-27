Предприятия Ленобласти трудоустроят работников ЗАО "Форд Мотор Компани"

Свободными в регионе остаются 20 тысяч вакансий, из них 4000 — в обрабатывающей отрасли промышленности. Всеволожская Биржа труда предлагает свыше 3500 рабочих мест.

Предприятия Ленобласти ждут высвобождающихся работников ЗАО "Форд Мотор Компани". Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства ЛО.

Свободными в регионе остаются 20 тысяч вакансий, из них 4000 — в обрабатывающей отрасли промышленности. Всеволожская Биржа труда предлагает свыше 3500 рабочих мест.

Более ста работников компании уже определились с новым местом работы и в ближайшее время приступят к исполнению своих обязанностей у новых работодателей. Большая часть высвобождающихся работников традиционно в июле-августе отбывает на так называемые "коллективные каникулы". Мы общались с сотрудниками компании и запланировали целевые ярмарки вакансий для предприятий, заинтересованных в бывших работниках Форда. Также договорились провести Единый день трудоустройства 18 сентября, а не в октябре как было запланировано ранее. отметил председатель комитета по труду и занятости населения Ленинградской области Алексей Брицун

Служба занятости Ленинградской области готова предложить высвобождаемым работникам услугу по профессиональной ориентации и организации профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации. Специалисты Биржи труда работают индивидуально с каждым работником Ford, подбирая варианты трудоустройства. На территории предприятия продолжаются консультации сотрудников Биржи труда для содействия в трудоустройстве.

На сегодняшний день Минпромторг совместно с экономическим блоком правительства Ленинградской области активно занимается подбором инвестора на площадку Форд.

Источник: пресс-служба губернатора и правительства ЛО