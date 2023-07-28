Предложение России создать свой модуль для РОС нашло отклик у стран БРИКС

Юрий Борисов рассказал о сотрудничестве со странами БРИКС в космическом пространстве.

Российская инициатива по созданию национального специализированного модуля для стран БРИКС в составе будущей отечественной орбитальной станции "нашло отклик" у международных партнеров. Соответствующее заявление в ходе интервью на полях саммита "Россия-Африка" в Петербурге сделал генеральный директор государственной корпорации "Роскосмос" Юрий Борисов. Чиновник пояснил, что страны БРИКС смогут проводить на объекте свои научные исследования.

В мое последнее посещение ЮАР, где встречались главы космических агентств, мы озвучили это предложение, и оно нашло там отклик. Юрий Борисов, глава "Роскосмоса"

Эксперт добавил, что Россия открыта к сотрудничеству в рамках создания новой станции не только со странами Африки, но и с другими регионами мира. В настоящее время ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия" проводит эскизное проектирование новой станции, которое завершится в 2023 году. Первый модуль новой станции должен быть запущен в 2027 году, а космонавты смогут отправиться на РОС уже в 2028 году. Завершение строительства объекта ожидается в 2032 году.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости