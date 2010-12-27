Праздничный концерт в Выборге объединил ветеранов, военных и школьников

Во Дворце культуры города Выборг состоялся концерт "Светом Победы едины".

В Выборгском районе продолжается серия культурных и просветительских мероприятий, посвященных 73-й годовщине Великой Победы. Сегодня днем, 8 мая, во Дворце культуры города Выборга прошел концерт "Светом Победы едины". Об этом сообщает пресс-служа Администрации Выборгского района.

Мероприятие началось с торжественного собрания: оно объединило ветеранов, детей войны, военнослужащих из Выборгского гарнизона, студентов, школьников и простых горожан. Глава МО "Выборгский район" Дмитрий Никулин также принял участие в торжественном собрании. Концерту предшествовал особый церемониал: в зал торжественно внесли флаг Российской Федерации и Боевые знамена гарнизона.

Проходят десятилетия, меняются поколения, но величие подвига нашего народа не уменьшается. Мы никогда не забудем о том, какой ценой досталась Великая Победа и эту героическую страницу нашей страны мы переписать не дадим. Дмитрий Никулин, глава МО "Выборгский район"

После этого лучшие артисты города Выборга подарили собравшимся праздничный концерт. Вместе с ними выступили ученики школы № 6. Ребята в очередной раз доказали, что и новые поколения россиян прекрасно помнит подвиг советского народа, и разделяет гордость за поколение победителей.