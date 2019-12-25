Праздничные линейки прошли в школах Выборга

В Выборгском районе в этом году за парты сядут более 1900 первоклассников.

Сегодня - 1 сентября. Школы Выборгского района вновь открываются для учеников. Учителя, школьники и их родители принимают поздравления с Днем знаний от представителей правительства Ленинградской области, областного Законодательного собрания, районной администрации и депутатского корпуса. Об этом сообщила районная администрация.

В Выборгском районе в этом году за парты сядут более 1900 первоклассников. В СОШ №10 Выборга в этом учебном году создано 5 первых классов. Здесь первый звонок прозвенел для 159 первоклашек.

Глава администрации МО "Выборгский район" Геннадий Орлов пожелал ребятам терпения, родителям школьников гордиться успехами своих детей, а педагогам - благодарных учеников.

"1 сентября - это праздник для всех: ребят, педагогов, родителей, бабушек и дедушек. Это особенно волнительный день для первоклашек, для которых сегодня звенит их первый школьный звонок, и важный день для выпускников - начало последнего учебного года. Проявите упорство и трудолюбие, получите необходимый багаж знаний, чтобы из стен школы уверенно войти в самостоятельную, взрослую жизнь".

В Выборгской гимназии после традиционной линейки на площади Выборгских полков прошло торжественное открытие нового кабинета с современным оборудованием. Новый кабинет открыли в рамках федерального проекта "Цифровая образовательная среда".

Отметим, что всего в этом учебном году в образовательных организациях Выборгского района будут получать новые знания более 16800 школьников.

Ранее мы написали о том, что обновленный Дом культуры в Ермилово готов принимать гостей.

Фото: администрация МО "Выборгский район" ЛО