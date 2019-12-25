Обновленный Дом культуры в Ермилово готов принимать гостей

Средства на капремонт выделил Приморский универсально-перегрузочный комплекс.

В поселке Ермилово Выборгского района завершился капитальный ремонт сельского Дома культуры. Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района.

Ремонт в здании в рамках взятых на себя социальных обязательств провела компания "Приморский УПК".

Капитальный ремонт включал в себя покраску фасада здания, реновацию фойе, замену вывески. Заметно преобразился концертный зал — здесь установили новые кресла и обновили сцену. В зрительном зале и на сцене использовали пожароустойчивые материалы. Кроме того, появилось новое оборудование, улучшилась акустика благодаря использованию специальных звуковых панелей на стенах.

Отметим, что территорию вокруг дома культуры также благоустроили – здесь сделали аккуратные пешеходные дорожки и вазоны с цветами.

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Фото: Правительство Ленинградской области