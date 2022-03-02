Михаил Мишустин презентовал антикризисные меры.

Правительство введет мораторий на плановые проверки ИП и малого бизнеса. Об этом на заседании кабинета министров рассказал премьер-министр Михаил Мишустин. Он презентовал дальнейшие методы поддержки предпринимательства в рамках антикризисного пакета.

С 10 марта и до конца года будет действовать мораторий на плановые проверки для индивидуальных предпринимателей, малых и средних предприятий. Исключениями станут случаи, когда существуют риски для жизни и здоровья граждан. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Чиновник уточнил, что еще на шесть месяцев государство продлевает программу компенсации малому и среднему бизнесу расходов на использование системы быстрых платежей. На данные задачи кабмин РФ выделит из федерального бюджета 500 млн рублей. За счет субсидирования кабмин возместит в полном объеме банковские комиссии за все покупки товаров и услуг, которые клиенты совершат в период с января по июнь 2022 года через новый сервис Банка РФ.

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Фото и видео: ПРавительство России