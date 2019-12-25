Такой способ подачи будет отвечать запросам современных учеников.

Правительство выделит миллиард рублей на цифровой контент для школ — это цифровые конспекты и интерактивные обучающие материалы. Об этом рассказали в пресс-службе кабинета министров.

Средства выделяются из резервного фонда правительства. Конспекты были приобретены для учеников с 1-го по 11-й классы по всем общеобразовательным предметам. Среди интерактивных материалов будут различные игры, тесты, виртуальные лаборатории, мультимедийные карты, хрестоматии, архивные и исторические документы.

В правительстве отмечают, что данный цифровой контент поможет сделать процесс обучения интереснее и увлекательнее. При этом такой способ подачи будет отвечать запросам современных учеников.

Ранее мы писали, что все школы в России подключат к скоростному интернету в 2021 году.

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