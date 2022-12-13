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Правительство утвердило правила направления средств маткапитала на выплаты на детей

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Глава кабмина РФ рассказал о едином пособии.

Правительство утвердило правила направления средств материнского капитала на ежемесячные выплаты на детей до трех лет. Соответствующее заявление в ходе оперативного заседания сделал председатель кабинета министров Михаил Мишустин.  Чиновник напомнил коллегам о том, что по поручению российского президента Владимира Путина продолжается работа по выстраиванию целостной системы поддержки семей с небольшим уровнем дохода, в которых воспитываются несовершеннолетние лица.

Ежемесячную выплату из материнского капитала смогут получить все семьи с доходами ниже двух региональных прожиточных минимумов на человека в месяц вне зависимости от очередности рождения ребенка. 

Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Напомним, что выплата осуществляется до достижения ребенка трехлетнего возраста. Если в семье растет сразу несколько детей до трех лет, то государственную выплату можно оформить на каждого из них. Дополнительно семьи получат единое пособие Подавать заявления можно как через портал "Госуслуги", так и в отделении Социального фонда. Михаил Мишустин дал поручение вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой держать эту инициативу  на личном контроле.

ЕЭК: Перехода стран ЕАЭС на единую валюту пока не обсуждается.

Фото и видео: Правительство России

Теги: единое пособие, кабмин, матерински капитал, михаил мишустин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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