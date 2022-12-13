Правительство утвердило правила направления средств маткапитала на выплаты на детей

Глава кабмина РФ рассказал о едином пособии.

Правительство утвердило правила направления средств материнского капитала на ежемесячные выплаты на детей до трех лет. Соответствующее заявление в ходе оперативного заседания сделал председатель кабинета министров Михаил Мишустин. Чиновник напомнил коллегам о том, что по поручению российского президента Владимира Путина продолжается работа по выстраиванию целостной системы поддержки семей с небольшим уровнем дохода, в которых воспитываются несовершеннолетние лица.

Ежемесячную выплату из материнского капитала смогут получить все семьи с доходами ниже двух региональных прожиточных минимумов на человека в месяц вне зависимости от очередности рождения ребенка. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Напомним, что выплата осуществляется до достижения ребенка трехлетнего возраста. Если в семье растет сразу несколько детей до трех лет, то государственную выплату можно оформить на каждого из них. Дополнительно семьи получат единое пособие Подавать заявления можно как через портал "Госуслуги", так и в отделении Социального фонда. Михаил Мишустин дал поручение вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой держать эту инициативу на личном контроле.

ЕЭК: Перехода стран ЕАЭС на единую валюту пока не обсуждается.

Фото и видео: Правительство России