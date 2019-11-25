Правительство утвердило повышение утильсбора на машины с 2020 года

Чиновники объяснили, сколько заплатят владельцы но новым требованиям закона.

Правительство России утвердило повышение утильсбора на машины с 2020 года. Об этом сообщил "Коммерсантъ".

Больше всего ставки вырастут в сегменте легковых автомобилей - в среднем на 110,7% прокомментировали эксперты

Меньше всего пострадают владельцы машин с двигателями до одного литра (рост на 46,1%). А вот за иномарку с двигателем от 3,5 литров придется отдать больше (рост до 145%). В последнюю категорию попадают внедорожники и премиальные седаны.

По словам аппарата Дмитрия Козака, данная мера стала реакцией на снижение таможенных ставок. Таким образом чиновники надеются сохранить общий уровень тарифной защиты. Из-за решения правительства продавцам машин придется повысить стоимость продукции.

Напомним, что ранее глава Минпромторга Денис Мантуров объявлял, что доля утильсбора в стоимости автомобилей не превысит 1,5-2 процентов.

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