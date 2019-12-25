В кабмине и МИД Швеции назвали референдум "плохой идеей".

Правительство Швеции не хочет проводить референдум о членстве страны в НАТО. Соттветствующее заявление сделали глава внешнеполитического ведомства Анн Линде и премьер-министр страны Магдалена Андерссон в рамках брифингов. Глава местного правительства считает идею плохой по нескольким причинам. Она заметила, что в вопросе есть много данных, которые касаются государственной безопасности. Они проходят под грифом "секретно".

Я думаю, это плохое предложение…То есть существует ряд вопросов, которые невозможно обсуждать. И важные факты, которые нельзя представить. Магдалена Андерссон, премьер-министр Швеции

В кабмине Швеции считают, что избиратели, которые четыре года назад голосовали на выборах за политическую программу правящей партии, должны быть уверены в том, что социал-демократы "делают все необходимое для блага Швеции в каждой конкретной ситуации". Она напомнила, что в документе говорилось о свободе страны от участия в военных альянсах. Анн Линде оценила предложение местной Левой партии о проведении референдума по вступлению в НАТО. В МИД напомнили, что политика безопасности определяется правительством после принятия постановления в парламенте.

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Фото: YouTube / Regeringskansliet