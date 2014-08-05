Для дипмиссий, включенных в этот перечень, ограничена возможность нанимать в посольства и консульства работников, находящихся на территории РФ.

Правительство России включило Норвегию в перечень недружественных иностранных государств. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

Отмечается, что для дипмиссий, включенных в этот перечень, ограничена возможность нанимать в посольства и консульства работников, находящихся на территории РФ. За Норвегией закреплен лимит в 27 человек.

Напомним, что в список стран, в отношении которых ввели ограничения, вошли США, Чехия, Греция, Дания, Словения, Хорватия и Словакия.

Ранее в МИД сообщили, что попытки Осло вывести из-под договора разработку шельфа Шпицбергена нелегитимны.

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