Правительство России включило Норвегию в перечень недружественных иностранных государств. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.
Отмечается, что для дипмиссий, включенных в этот перечень, ограничена возможность нанимать в посольства и консульства работников, находящихся на территории РФ. За Норвегией закреплен лимит в 27 человек.
Напомним, что в список стран, в отношении которых ввели ограничения, вошли США, Чехия, Греция, Дания, Словения, Хорватия и Словакия.
Ранее в МИД сообщили, что попытки Осло вывести из-под договора разработку шельфа Шпицбергена нелегитимны.
Фото: Pixabay.com
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