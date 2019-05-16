Правительство Польши видит риск перепродажи нефти из России другими странами ЕС

Петр Мюллер оценил риски появления дешевого топлива РФ, продаваемого Варшаве из ФРГ.

Правительство Польши видит риск перепродажи республике нефти из России другими странами Европейского союза. Об этом журналистам во время общения на брифинге рассказал официальный представитель местного кабинета министров Петр Мюллер. Чиновник надеется на то, что третьи стороны не станут реализовывать Варшаве более дешевое топливо, пришедшее из РФ.

Мы должны позаботиться, чтобы не было ситуации, когда, например, из Германии дешевая купленная у России нефть будет, по сути, заполнять польский рынок. Петр Мюллер, пресс-секретарь правительства Польши

Кабмин Польши предлагает ввести на территории региона общеевропейское эмбарго на топливо из России или предусмотреть организацию специального налога или пошлины на энергетические носители, которые импортируются из РФ. Это решение позволит стабилизировать ситуацию на мировом рынке.

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Фото: YouTube / Kancelaria Premiera

