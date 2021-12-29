Правительство Норвегии назначило генсека НАТО главой ЦБ

Йенс Столтенберг начнет работу как только истечет его мандат в военном альянсе.

Правительство Норвегии назначило генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга новым главой Центробанка. Об этом жителям страны сообщили местные журналисты со ссылкой на правительственное решение. Еще в конце 2021 года чиновник заявлял о собственной мотивированности приступить к работе на посту в ЦБ. Однако он не может этого сделать до того момента, пока не истечет срок его мандата в военном альянсе.

Йенс Столтенберг назначен сегодня на заседании госсовета на пост главы ЦБ на период в шесть лет.Ида Вольден Бахе с 1 марта станет временным главой ЦБ до момента заступления Столтенберга. заявление кабинета министров Норвегии

СМИ Норвегии написали о том, что большинство партий в парламенте не поддерживали кандидатуру Столтенберга на должность главы ЦБ. Политики обеспокоены вопросом его независимости. Они напомнили о связях Столтенберга с правящей Рабочей партией, лидером которой он ранее был.

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Фото: YouTube / NATO News

